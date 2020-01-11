Синоптики ожидают необычных погодных явлений

Погода в столице приблизится к рекордным значениям на предстоящей неделе. Такое заявление сделал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, москвичей ожидает очередное повышение температуры. В понедельник ожидается температура до +1 ночью и +4 в течение дня, передает ТАСС.

Вильфанд добавил, что при этом каких-то значимых изменений в погоде не предвидится в течение недели, а температура в Москве сохранится в пределах "нулевой отметки".