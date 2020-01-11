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Погода в Москве побьет все рекорды на следующей неделе

Синоптики ожидают необычных погодных явлений

Погода в столице приблизится к рекордным значениям на предстоящей неделе. Такое заявление сделал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

По его словам, москвичей ожидает очередное повышение температуры. В понедельник ожидается температура до +1 ночью и +4 в течение дня, передает ТАСС

Вильфанд добавил, что при этом каких-то значимых изменений в погоде не предвидится в течение недели, а температура в Москве сохранится в пределах "нулевой отметки". 

Сергей САЗОНОВ

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