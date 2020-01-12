Православные верующие сегодня почитают память День Анисьи зимней

12 января является праздничным днем для верующих православных. В этот день святая Анисия Солунская пострадала за веру во времена правления императора Максимиана.

"Утро" подготовило для своих читателей главные приметы и обряды на 12 января: что не стоит делать в этот день.

Согласно народным приметам, не следует принимать подарки от чужих и малознакомых вам людей. Несчастье принесет этот день тем, кто будет заниматься шитьем и прясть. Не стоит также употреблять пищу с солю – это приведет к проблемам со здоровьем. А вот беда постучится в двери тех, кто подберет вещи на перекрестках, пишет "Пятый канал".

На Руси было принято считать, что вечером 12 января нечисть начинала неистовствовать и люди всячески пытались от нее уберечься. Если на дороге попадался платок, то это означало, что ведьма нагнала порчу.

Снег в этот день означает, что лето будет пасмурным, а вот южное лето напротив говорит о том, что лето будет теплым, а урожай обильным. Солнце 12 января предвестник теплой погоды в ближайшие дни.