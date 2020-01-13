Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
В монаршей семье Великобритании назревает крупный скандал. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пообещали выдать все скелеты из шкафа Букингемского дворца, если родственники не пойдут им навстречу.
За свое молчание герцоги Сассекские требуют, чтобы их избавили от королевских привилегий, в том числе материальных. В противном случае они расскажут американским СМИ всю правду.
Судьба бунтарей решиться на семейном совете. А пока эксперты гадают, что Меган и Гарри подтолкнуло пойти на такой шаг.
Не исключено, что королева Елизавета II пойдет на уступки и предложит шантажистам кругленькую сумму, чтобы вся грязь монарших особ не всплыла наружу, пишут "Дни.ру".
Заявление о разоблачении ее внук с женой сделали после Рождества и Нового года. Праздники они провели в Канаде.
По сведениям The Times, супруги нашли приют, возможно, в особняке российского миллиардера Юрия Мильнера. Он, проследили британские журналисты, неоднократно останавливался там.
Однако утверждать, что олигарх является владельцем дома, они не стали. Имя истинного хозяина особняка остается в секрете.
Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков