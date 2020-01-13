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В уничтожении британской короны нашли "российский след"

В уничтожении британской короны нашли "российский след"
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Раскол в королевской семье Великобритании хотят свалить на Москву

В монаршей семье Великобритании назревает крупный скандал. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пообещали выдать все скелеты из шкафа Букингемского дворца, если родственники не пойдут им навстречу.

За свое молчание герцоги Сассекские требуют, чтобы их избавили от королевских привилегий, в том числе материальных. В противном случае они расскажут американским СМИ всю правду. 

Судьба бунтарей решиться на семейном совете. А пока эксперты гадают, что Меган и Гарри подтолкнуло пойти на такой шаг. 

Не исключено, что королева Елизавета II пойдет на уступки и предложит шантажистам кругленькую сумму, чтобы вся грязь монарших особ не всплыла наружу, пишут "Дни.ру".

Заявление о разоблачении ее внук с женой сделали после Рождества и Нового года. Праздники они провели в Канаде. 

По сведениям The Times, супруги нашли приют, возможно, в особняке российского миллиардера Юрия Мильнера. Он, проследили британские журналисты, неоднократно останавливался там.

Однако утверждать, что олигарх является владельцем дома, они не стали. Имя истинного хозяина особняка остается в секрете. 

Ксения АНДРЕЕВА

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