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Перелеты из Калининградской области упростят

Дополнительные меры примут на федеральном уровне

Внутренние авиаперелеты из Калининградской области получат государственную поддержку. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. 

Глава государства сообщил об этом по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске. 

Ожидается, что доклад об исполнении поручения будет готов до 1 февраля. 

Сергей САЗОНОВ

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