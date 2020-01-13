Дополнительные меры примут на федеральном уровне

Внутренние авиаперелеты из Калининградской области получат государственную поддержку. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства сообщил об этом по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске.

Ожидается, что доклад об исполнении поручения будет готов до 1 февраля.