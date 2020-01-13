Нибиру
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Внутренние авиаперелеты из Калининградской области получат государственную поддержку. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
Глава государства сообщил об этом по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске.
Ожидается, что доклад об исполнении поручения будет готов до 1 февраля.
Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков