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Подмосковье вошло в число лидеров по количеству приютов для животных

Список удалось сформировать на основе анализа, который проводился по всей стране

Московская область стала одним из лидеров по количеству приютов для бездомных животных. Об этом в интервью "Подмосковью сегодня" рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. 

Рейтинг составлялся на основе анализа, проведенного во всех регионах страны. В расчет брали государственные, муниципальные и частные приюты, поддерживаемые волонтерами. 

Сергей САЗОНОВ

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