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Московская область стала одним из лидеров по количеству приютов для бездомных животных. Об этом в интервью "Подмосковью сегодня" рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Рейтинг составлялся на основе анализа, проведенного во всех регионах страны. В расчет брали государственные, муниципальные и частные приюты, поддерживаемые волонтерами.
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