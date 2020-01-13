Список удалось сформировать на основе анализа, который проводился по всей стране

Московская область стала одним из лидеров по количеству приютов для бездомных животных. Об этом в интервью "Подмосковью сегодня" рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Рейтинг составлялся на основе анализа, проведенного во всех регионах страны. В расчет брали государственные, муниципальные и частные приюты, поддерживаемые волонтерами.