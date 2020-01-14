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Снег в Челябинске окрасился в зеленый цвет. Непривычный оттенок сугробов напугал местных жителей.
Специалисты регионального экологического надзора Министерства экологии сообщили, что осадки зеленого цвета образовались из-за пыли с гранитного карьера, находящегося поблизости. Об этом в своем телеграм-канале рассказал начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.
"Это частицы природных материалов и горных пород", – цитирует Безрукова "Мир24". Он также отметил, что пыль с карьера не угрожает здоровью жителей Челябинска, однако за санитарную зону предприятия все же выходить не должна.
Зеленые сугробы заметили 13 января у въезда в Челябинск со стороны Екатеринбурга, уточняет "Курс дела".
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