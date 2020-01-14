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Донбасский Чернобыль: война на Украине приведет Россию к катастрофе

Донбасский Чернобыль: война на Украине приведет Россию к катастрофе
Фото: Alexander Rekun/www.globallookpress.com
Радиационное заражение может вызвать затопление брошенных на произвол судьбы шахт ДНР и ЛНР

Непрекращающаяся война в Донбассе может привести к необратимым последствиям. Речь идет не только о человеческих жизнях, но и об окружающей среде.

Она, пока идут боевые действия, находится в серьезной опасности. Дело в том, что все это время отошедшая после распада СССР Украине западная часть Донецкого угольного бассейна перерезана линией фронта, отмечает издание "Наша версия". 

Брошенные на произвол судьбы шахты Донбасса в случае затопления могут "наградить" радиацией всю восточную часть Незалежной. Самой главной угрозой называется "Юный коммунар", где в 1979 году прогремел подземный ядерный взрыв. 

"Этот шахтерский Чернобыль до сих пор "фонит", – поясняет издание. 

Не исключено, что в зоне заражения окажутся южные регионы России. Таким образом, гражданская война на Украине обернется экологической катастрофой для обеих стран.

Ксения АНДРЕЕВА

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