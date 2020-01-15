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Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье стрелок пропал

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье стрелок пропал
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Родственники потеряли отправленного из Читы солдата

Срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял 25 октября 2019 г. своих сослуживцев в воинской части, под конвоем был вывезен 26 декабря в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Однако в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Об этом рассказал отец убийцы Салим Шамсутдинов изданию "URA.RU", отметив, что лично ему никто не сообщает, где именно сейчас солдат.

"Я думаю, что Рамиля в Москву будут везти около двух месяцев. Я работал в системе правоохранительных органов и знаю, что быстро его точно не доставят. Там же не прямой рейс", – пояснил отец агентству.

О том, что в конце прошлого года арестованного вывезли из Читы в столицу, стало известно от его адвоката Равиля Тугушева. Как напоминает агентство, интересы Шамсутдинова, застрелившего 9 солдат и офицеров (один получил тяжелые ранения), вызвались представлять сразу несколько юристов, заранее отказавшихся от гонораров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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