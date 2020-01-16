Горячее питание для учеников младших классов станет бесплатным во всех регионах России

О предстоящем нововведении сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию. Представители власти в различных субъектах страны положительно оценили озвученные меры по развитию социальной сферы

15 января президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства предложил поэтапно ввести ряд изменений в социальную политику. В частности, президент поручил в обязательном порядке обеспечить учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. Требование должно быть исполнено во всех регионах к 1 сентября 2023 года. В образовательных учреждениях, где есть необходимое оснащение, бесплатное горячее питание будут предоставляться младшеклассникам уже с 1 сентября 2020 года.

Поручение Владимира Путина можно отнести к дополнительным мерам поддержки государством семей с детьми. Руководители регионов положительно оценили инициативы президента. По словам представителей власти, предложенные изменения в социальной сфере приведут к ощутимому улучшению финансового положения семей.

"Это важнейший посыл, который был сделан Федеральному Собранию и всей стране. Забота о бедных, забота о семье, забота о детях, демография страны",

– подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Стоит отметить, что в некоторых субъектах России качество предоставления социальных гарантий населению уже достигло высокого уровня. Одним из наиболее развитых регионов в этом направлении считается Москва. К примеру, в столице учащиеся младших классов завтракают в школах бесплатно. Вдобавок льготные категории детей в образовательных учреждениях бесплатно обедают.

"В Москве свыше миллиона школьников, и дети с первого по четвертый класс последние десять лет получают гарантированное бесплатное горячее питание за счет бюджета города. Только завтраки, понятно почему: у них короткий учебный день, они к часу дня уже заканчивают. На завтрак может быть творожная запеканка, дети обожают сосиски с гарниром из макарон, должен быть обязательно чай или какой-нибудь кофейный напиток",

– рассказал директор центра образования "Царицыно" № 548 Ефим Рачевский.

Создать отлаженную схему организации питания в школах администрации удалось не только благодаря выделению средств, но и при помощи грамотной политики. Система в Москве стала более централизованной после того, как образовательные учреждения перешли на аутсорсинг. Нововведения позволили обеспечить тщательный контроль качества пищи. Последние несколько лет в столице работают распределительные центры, где производится временное хранение сырья для образовательных учреждений. Непосредственно на комбинатах специалисты проверяют продукты на этапе приёма, для этого на предприятиях есть свои лаборатории. После подтверждения качества ингредиентов профессиональные повара готовят блюда для детей по специально утвержденным Минздравом РФ рецептам. Меню в школах столицы цикличное и включает большое количество вариантов завтраков и обедов.

К сожалению, в настоящий момент не во всех субъектах система организации питания детей так развита, как в столице. Представителям власти в регионах необходимо будет подготовить план действий по модернизации сферы и оснащению школ с технической точки зрения. Для успешного выполнения поручения президента стоит опираться на опыт Москвы, где многие инициативы апробируются раньше всего.