Мяукающее создание приходит во сне и вещает, как нужно жить

На одной популярной торговой интернет-площадке появилось объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 млн рублей. Житель Новороссийская, выставивший на аукцион животное, столь грандиозно оценил его из-за якобы невероятных врачующих качеств усатого.

По его словам, он подобрал кошку весной 2018 года на кладбище в селе Чудиново Челябинской области, куда ездил на могилу целительницы Дарьи, чтобы избавиться от неких проблем со здоровьем и душевных мук.

"На тот момент я слабо верил в потусторонние силы, но что-то привело меня туда. Попросив у нее помощи, я выходил с кладбища, где за мной буквально увязалось это пушистое создание. Я понял, что это знак, и не ошибся", – написал новороссиец.

Продавец чудо-животного утверждает, что с помощью кошки жизнь его резко изменилась. Она регулярно приходит в его сны и объясняет, как нужно поступать, когда он в чем-то сомневается. И вот недавно ему приснился сон, в котором кошка велела ее продать и пустить деньги на благое дело. Животное сказало, что кому-то оно сейчас очень необходимо.

Мужчина решил исполнить ее волю и назначил за "целительницу" 20 млн рублей.

Как отмечает телеканал "360", с начала 2017 г. жители РФ купили на 13% больше кошек, чем собак. Всего 530 тыс. четвероногих.