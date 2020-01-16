Глава правительства рос в Подмосковье

Жители Лобни с волнением узнали о том, что новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Оказалось, что именно в этом подмосковном городе Мишустин провел школьные годы.

"Он был очень коммуникабельный, живой и улыбчивый... Прозвища у Михаила не было. Но его все почему-то звали по фамилии – Мишустин. Думаю, уважали", – рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" бывшая одноклассница председателя правительства.

Другие вспомнили, что Михаил отлично учился и никогда не хулиганил. "Он очень простой в общении человек", – подчеркнул бывший глава города Николай Гречишников. По словам экс-градоначальника, Мишустин знает, как поговорить "и с генералом, и с солдатом".



