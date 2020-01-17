Последние из могикан предсказали жуткую катастрофу

Внезапное изменение местоположения магнитных полюсов Земли приведет к тому, что жизнь на нашей планете прекратится. Вселенская катастрофа случится совсем скоро – в 2021 году.Такое предсказание сделали древнее могикане – племя индейцев, которое было полностью истреблено.

О пророчествах могикан рассказывал известный исследователь неопознанных явлений Ричард Бойлан, сообщает автор блога "Все великие тайны в одном месте" на "Яндекс. Дзен". Магнитные полюса Земли постоянно меняют свое положение, однако в последние годы этот процесс ускорился. Бойлан считает, что причиной этого стало гигантское землетрясение и цунами, случившиеся в Индийском океане в 2004 году.

По мнению конспиролога, в один ужасный момент полюса сдвинутся, что вызовет серию землетрясений во всем мире. Вслед за ними начнутся наводнения и извержения вулканов. Основной удар примут на себя Атлантическое побережье Северной Америки и Европа.

Даже некоторые люди выживут, человечество в целом испытает огромный удар – ведь последствия техногенной катастрофы затронут весь мир. Пропадет интернет, разрушатся электростанции и инфраструктура. Оставшиеся в живых вынуждены будут научиться жить в мире без электроэнергии. Темные века вернутся, предупреждает эксперт.

