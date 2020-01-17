Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Полюса меняются: конец света уже начался

Полюса меняются: конец света уже начался
Фото: flickr.com/NASA Goddard Space Flight Center
Последние из могикан предсказали жуткую катастрофу

Внезапное изменение местоположения магнитных полюсов Земли приведет к тому, что жизнь на нашей планете прекратится. Вселенская катастрофа случится совсем скоро – в 2021 году.Такое предсказание сделали древнее могикане – племя индейцев, которое было полностью истреблено.

О пророчествах могикан рассказывал известный исследователь неопознанных явлений Ричард Бойлан, сообщает автор блога "Все великие тайны в одном месте" на "Яндекс. Дзен". Магнитные полюса Земли постоянно меняют свое положение, однако в последние годы этот процесс ускорился. Бойлан считает, что причиной этого стало гигантское землетрясение и цунами, случившиеся в Индийском океане в 2004 году. 

По мнению конспиролога, в один ужасный момент полюса сдвинутся, что вызовет серию землетрясений во всем мире. Вслед за ними начнутся наводнения и извержения вулканов. Основной удар примут на себя Атлантическое побережье Северной Америки и Европа.  

Даже некоторые люди выживут, человечество в целом испытает огромный удар – ведь последствия техногенной катастрофы затронут весь мир. Пропадет интернет, разрушатся электростанции и инфраструктура. Оставшиеся в живых вынуждены будут научиться жить в мире без электроэнергии. Темные века вернутся, предупреждает эксперт.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

"Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах

Артистка похвасталась загорелым телом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей