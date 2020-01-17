Женщина хочет узаконить отношения со скончавшимся возлюбленным

Жительница Северной столицы собиралась выйти замуж за жителя Липецка. Однако незадолго до свадьбы мужчина умер. Россиянка же все равно хочет получить отметку в паспорте. Об этом сообщил журналистам источник в управлении судебного департамента в Липецкой области.

Документ подала сестра покойного, чтобы исполнить его последнюю волю, отмечает "Росбалт". По информации издания "СвободнаяПресса", пресс-секретарь суда считает, что пока рано говорить о деталях дела. Заседание пройдет 20 января, пишет агентство FlashNord.