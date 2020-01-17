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Меню для долгожителей: как правильно питаться после 50 лет

Меню для долгожителей: как правильно питаться после 50 лет
Фото: Jan Tepass/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Элементарные пищевые привычки позволят сохранить здоровье, красоту и молодость до ста лет

Пять долин долгожителей выделил американский путешественник Дэн Бьютнер, назвав их "Голубыми зонами". Выяснилось, что там люди до старости не сидят на месте и свой досуг проводят на улице.

А еще они не едят что попало, питаются овощами и фруктами, бобовыми и орехами, едят рыбу, мясо и цельнозерновые крупы. Кроме того, долгожители выпивают по 7 стаканов чистой воды в день и употрбляют исключительно полезные напитки: чай и красное сухое вино, пишет Яндекс Дзен канал "Ура! Повара". 

А портал "Sovets24", чтобы прожить до ста, рекомендует после 50 лет есть яблоки с кожурой, в них содержатся пектины, способные выводить плохой холестерин из организма, и зеленые овощи, в частности шпинат, огурцы, спаржу, брюссельскую капусту и брокколи, стручковую фасоль и зеленый горошек. Не менее полезны для здоровья в зрелом возрасте сельдерей, салат латук и перец.

Также не следует забывать о семенах и водянистых продуктах, среди которых лидирует огурец. Будет толк и от употребления помидоров в любом виде, но не чаще 3-4 раз в неделю.

Авокадо стоит есть для сердечно-сосудистой системы, обезжиренные кисломолочные продукты – для ЖКХ и восполнения в организме кальция и белка. Кстати, мякоть заморского плода, в которой нет ни грамма сахара, подходит диабетикам.

Соблюдая такую диету, можно пополнить список долгожителей, состоящий из населения японского острова Окинава, греческого – Икария, итальянской Сардинии, полуостров Никоя в Коста-Рике и общины адвентистов в калифорнийской Лома Линде.

Ксения АНДРЕЕВА

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