Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Простые правила уберегут ребенка от болезней во время крещенского купания

Детей до трех лет окунать в холодную воду нельзя

Некоторые родители приучают своих детей к крещенским традициям. Однако, чтобы ребенок без проблем перенес купание в проруби, стоит знать несколько правил, о которых рассказала педиатр. По словам специалиста, на момент процедуры ребенок должен быть закален и здоров. 

Из-за того, что у детей не до конца сформирована терморегуляция, резкие перепады температуры могут негативно сказаться на здоровье и даже вызвать остановку сердца. Детей старше трех лет можно обтереть холодной водой, считает педиатр. Однако ребенок должен быть знаком с контрастным душем и закалыванием, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Родителям же стоит оценить свои силы – смогут ли они прийти на помощь малышу в случае ЧП. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

"Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах

Артистка похвасталась загорелым телом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей