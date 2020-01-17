Детей до трех лет окунать в холодную воду нельзя

Некоторые родители приучают своих детей к крещенским традициям. Однако, чтобы ребенок без проблем перенес купание в проруби, стоит знать несколько правил, о которых рассказала педиатр. По словам специалиста, на момент процедуры ребенок должен быть закален и здоров.

Из-за того, что у детей не до конца сформирована терморегуляция, резкие перепады температуры могут негативно сказаться на здоровье и даже вызвать остановку сердца. Детей старше трех лет можно обтереть холодной водой, считает педиатр. Однако ребенок должен быть знаком с контрастным душем и закалыванием, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Родителям же стоит оценить свои силы – смогут ли они прийти на помощь малышу в случае ЧП.