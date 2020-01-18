Россиянам дали рекомендации для безопасного купания

Согласно народной традиции, в ночь на 19 января проходят массовые купания в прорубях и купелях. Как принято считать, в праздник Крещения Господня вода способна исцелить недуги и укрепить душевное и телесное здоровье.

В этом году из-за аномально теплой погоды число желающих окунуться прибавилось. Чтобы празднование прошло без потерь для здоровья, нужно соблюдать меры предосторожности и правильно согреваться после крещенского купания.

По словам заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая, в первую очередь россиянам следует купаться в отведенных для этого специальных местах, в которых обеспечено качество воды и присутствуют медицинские работники, передает "Интерфакс".

После купания, чтобы согреваться, Салагай посоветовал пить горячий чай. Он также напомнил, что долго в проруби находиться нельзя и после выхода нужно сразу же вытереться и надеть на себя теплую одежду.