Здоровая пища защитит организм от онкологических заболеваний и диабета

Доктор Уильям Ли, американский врач из Гарварда, дал рекомендации по питанию, которые помогут минимизировать развитие рака, диабета и даже преждевременного старения.

Ученый в результате 20 лет изучения связи между лечением и питанием составил рацион из самых полезных продуктов. Ли определил более 200 продуктов, которые действительно активизируют в организме защитные системы и защитят от заболеваний, передает Health.

Завтрак.

Свой день врач начинает с чашки кофе или зеленого чая. К нему он добавляет главный источник клетчатки, то есть овсянку с фруктами или свежими ягодами. Можно также включить сюда грецкие орехи, которые способны оказывать антивоспалительный эффект.

Обед.

Употребление овощей каждый день входит обязательно, поэтому обед представляет собой салат из капусты, рукколы, авокадо и шпината. Также следует в обеденное время употреблять чечевицу, фасоль и нут. Они являются источниками необходимых минералов и витаминов. Чечевицу и салат рекомендуется заправлять оливковым маслом, бальзамическим уксусом и лимонным соком.

Перекус.

Здесь врачи советует есть миндаль, лесные или грецкие орехи. Можно также побаловать себя шоколадом. Но его горечь должна обязательно составлять не менее 70 процентов.

Ужин.

Под конец дня нужно подкрепиться рыбами и другими различными морепродуктами. Также Ли рекомендует употреблять в пищу бурый рис и цельнозерновую пасту. К ним можно добавить соус из свежих томатов, содержащих большое количество антиоксидантов.

В целом, Уильям Ли считает, что в борьбе с заболеваниями самым важным компонентом являются углеводы. Но выбирать следует правильно: фрукты, цельное зерно, бобы, хлеб на натуральной закваске, полезной для кишечника.