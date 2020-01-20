Рожденные в Советском Союзе люди научили россиян складывать пакеты и с размахом накрывать столы

В нашу бытность выглядят смешными традиции страны советов. Например, зачем доедать завтрак или обед без чувства голода, закупать впрок соль и крупы, а также беречь до лучших времен банку деликатеса или дефицитной консервации. Впрочем, это далеко не все пережитки советского прошлого. Напомним о самых ярких и очевидных из них.

Хлеб – это сила

Современная молодежь часто слышит от бабушек: "Есть надо с хлебом". После голода и войны в СССР относились к пище, к мучным продуктам в частности, с особым трепетом. Тогда сложно было представить, что наступят времена, когда люди будут завтракать, обедать и ужинать без хлеба, а тем более оставлять еду на тарелке. Поэтому советские люди привыкли насыщаться до отвала, а на праздники готовить невероятное количество блюд. Хотя и в наши дни на Новый год у россиян ломятся столы.





На вторсырье

Мода на сортировку мусора возвращается. Однако сейчас этим занимается каждый россиянин на свое усмотрение. В СССР же сдавать макулатуру и бутылки было в порядке вещей. К слову, за тару можно было выручить деньги. Сегодня для сознательных граждан эта процедура абсолютно бесплатная.

Полиэтиленовая роскошь

А вот пластик тогда не сдавали по той простой причине, что каждый полиэтиленовый пакет был на вес золота. Хозяйки страны советов дорогой и дефицитный товар даже стирали и сушили. Поэтому для СССР картина "пакеты на бельевой веревке" не была редкостью. Кстати, сегодня пакет с пакетами есть практически в каждом доме.





Самоделкин

Как и то, что в каждом доме водились предметы быта, сделанные своими руками. Как правило, это были скалки и разделочные доски, выжженные на дереве картины или панно из соломки. А мысль о такой услуге, как "муж на час", даже в голову никому в СССР не могла прийти. Да и такого понятия, как полуфабрикат, тоже не существовало. Редко какая советская женщина не лепила пельмени. Справедливости ради отметим, что данная традиция возвращается. Все больше россиян предпочитают домашнюю еду.

Вещи на время

Сейчас, когда нет лишних денег, покупатели расплачиваются в рассрочку. Раньше же брали вещи на прокат. Вот так на смену советскому прокату пришли кредиты. Впрочем, надоевший предмет всегда можно недорого продать.