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Назад в СССР: перекочевавшие в РФ пережитки советского прошлого

Фото: Шогин Александр/Фотохроника ТАСС Фото: Веленгурин Владимир/Фотохроника
Фото: Воног Виктор/Фотохроника ТАСС Фото: Загуляев Евгений/Фотохроника ТАС Фото: Бушухин Валерий/Фотохроника ТАСС
Рожденные в Советском Союзе люди научили россиян складывать пакеты и с размахом накрывать столы

В нашу бытность выглядят смешными традиции страны советов. Например, зачем доедать завтрак или обед без чувства голода, закупать впрок соль и крупы, а также беречь до лучших времен банку деликатеса или дефицитной консервации. Впрочем, это далеко не все пережитки советского прошлого. Напомним о самых ярких и очевидных из них. 

Хлеб – это сила 

Современная молодежь часто слышит от бабушек: "Есть надо с хлебом". После голода и войны в СССР относились к пище, к мучным продуктам в частности, с особым трепетом. Тогда сложно было представить, что наступят времена, когда люди будут завтракать, обедать и ужинать без хлеба, а тем более оставлять еду на тарелке. Поэтому советские люди привыкли насыщаться до отвала, а на праздники готовить невероятное количество блюд. Хотя и в наши дни на Новый год у россиян ломятся столы. 

Фото: Загуляев Евгений/Фотохроника ТАС

На вторсырье 

Мода на сортировку мусора возвращается. Однако сейчас этим занимается каждый россиянин на свое усмотрение. В СССР же сдавать макулатуру и бутылки было в порядке вещей. К слову, за тару можно было выручить деньги. Сегодня для сознательных граждан эта процедура абсолютно бесплатная.

Фото: Веленгурин Владимир/Фотохроника

Полиэтиленовая роскошь 

А вот пластик тогда не сдавали по той простой причине, что каждый полиэтиленовый пакет был на вес золота. Хозяйки страны советов дорогой и дефицитный товар даже стирали и сушили. Поэтому для СССР картина "пакеты на бельевой веревке" не была редкостью. Кстати, сегодня пакет с пакетами есть практически в каждом доме. 

Фото: Шогин Александр/Фотохроника ТАСС

Самоделкин 

Как и то, что в каждом доме водились предметы быта, сделанные своими руками. Как правило, это были скалки и разделочные доски, выжженные на дереве картины или панно из соломки. А мысль о такой услуге, как "муж на час", даже в голову никому в СССР не могла прийти. Да и такого понятия, как полуфабрикат, тоже не существовало. Редко какая советская женщина не лепила пельмени. Справедливости ради отметим, что данная традиция возвращается. Все больше россиян предпочитают домашнюю еду. 

Фото: Воног Виктор/Фотохроника ТАСС

Вещи на время 

Сейчас, когда нет лишних денег, покупатели расплачиваются в рассрочку. Раньше же брали вещи на прокат. Вот так на смену советскому прокату пришли кредиты. Впрочем, надоевший предмет всегда можно недорого продать. 

Фото: Бушухин Валерий/Фотохроника ТАСС

Ксения АНДРЕЕВА

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