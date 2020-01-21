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Невестку Хрущева нашли мертвой

Невестку Хрущева нашли мертвой
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Женщину обнаружил внук

Галина Шумова скончалась в своей московской квартире на Ломоносовском проспекте.

Там ее нашел внук. Как пишет телеграм-канал Mash, 85-летняя женщина умерла от остановки сердца. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Шумова вместе с мужем, сыном Никиты Хрущева, долго жила в Америке, однако позже вернулась на родину.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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