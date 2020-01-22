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Обнародованы секретные данные лагеря смерти

Закрытые материалы содержат допросы надзирателей и воспоминания узников Освенцима

Рассекречены документы концлагеря, навсегда ставшего символом беспощадности фашистского режима. Материалы, обнародованные ФСБ РФ, "повествуют" о наказаниях узников Освенцима и составлены на основе допросов надзирателей, сообщает "РЕН ТВ".   

Заключенные терпели разные издательства. Например, 50 человек в маленькой комнате лишались кислорода. Людей морили голодом и травили собаками, отмечает "URA.RU". 

Подавляющее большинство надзирателей лагеря смерти – это те же заключенные, которые решили выслужиться. Они по доброй воле нанимались в Освенциме на службу к фашистам, передает телеканал "360". 

Ксения АНДРЕЕВА

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