Закрытые материалы содержат допросы надзирателей и воспоминания узников Освенцима

Рассекречены документы концлагеря, навсегда ставшего символом беспощадности фашистского режима. Материалы, обнародованные ФСБ РФ, "повествуют" о наказаниях узников Освенцима и составлены на основе допросов надзирателей, сообщает "РЕН ТВ".

Заключенные терпели разные издательства. Например, 50 человек в маленькой комнате лишались кислорода. Людей морили голодом и травили собаками, отмечает "URA.RU".

Подавляющее большинство надзирателей лагеря смерти – это те же заключенные, которые решили выслужиться. Они по доброй воле нанимались в Освенциме на службу к фашистам, передает телеканал "360".