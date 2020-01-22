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Из-за аномальной зимы в России активизировались клещи

Нехарактерная для января погода привела к неприятному сюрпризу

Аномально теплая зима привела к тому, что в лесах проснулись клещи. Пока массовое пробуждение членистоногих не было зафиксировано, но меры предосторожности соблюдать нужно: надевать длинные брюки и заправлять их в сапоги.

"Без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла", ‒ рассказал эксперт "Радио Sputnik".

Как пишет "Свободная пресса", неожиданный сюрприз в виде клещей пока заметили только в центральной части России. 

Дарья ПЕТРОВА

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