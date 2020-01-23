Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Глава Сбербанка сделал неожиданное заявление о своем уходе

Он решил покинуть пост в случае резкой смены стратегии

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о готовности уйти из кредитной организации. Это заявление прозвучало в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. 

Условием, при котором такое может произойти, он назвал вынужденную смену стратегии банка. По словам главы Сбербанка, подобное может произойти в случае смены основного акционера. 

На данный момент ведутся обсуждения возможности продажи Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Неужели национализация рубля будет?
1
новости партнеров
Загрузка...

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей