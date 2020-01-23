Глава Сбербанка сделал неожиданное заявление о своем уходе
Он решил покинуть пост в случае резкой смены стратегии
Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о готовности уйти из кредитной организации. Это заявление прозвучало в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Условием, при котором такое может произойти, он назвал вынужденную смену стратегии банка. По словам главы Сбербанка, подобное может произойти в случае смены основного акционера.
На данный момент ведутся обсуждения возможности продажи Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству.
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