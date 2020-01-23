Он решил покинуть пост в случае резкой смены стратегии

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о готовности уйти из кредитной организации. Это заявление прозвучало в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Условием, при котором такое может произойти, он назвал вынужденную смену стратегии банка. По словам главы Сбербанка, подобное может произойти в случае смены основного акционера.

На данный момент ведутся обсуждения возможности продажи Банком России контрольного пакета акций Сбербанка правительству.