Животные отбились от цирка

Жители Екатеринбурга стали свидетелями необычного события 23 января: два слона гуляли по городу и не обращали внимания на пытавшихся помешать им людей. Об этом люди рассказывали в соцсетях и журналистам.

Как писал телеграм-канал Mash, животные с удовольствием повалялись в снегу. Оказалось, что слоны не сбежали из цирка, их перевозили, но в какой-то момент не уследили. По информации агентства "ФедералПресс", зверей поймали, они в безопасности.