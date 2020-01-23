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Купающиеся в снегу в центре Екатеринбурга слоны шокировали россиян

Животные отбились от цирка

Жители Екатеринбурга стали свидетелями необычного события 23 января: два слона гуляли по городу и не обращали внимания на пытавшихся помешать им людей. Об этом люди рассказывали в соцсетях и журналистам.

Как писал телеграм-канал Mash, животные с удовольствием повалялись в снегу. Оказалось, что слоны не сбежали из цирка, их перевозили, но в какой-то момент не уследили. По информации агентства "ФедералПресс", зверей поймали, они в безопасности. 

Полина ИВАНОВА

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