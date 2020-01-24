Сейчас за здоровьем ребенка наблюдают врачи

В подмосковном Клину возбудили уголовное дело после отравления ребенка наркотическими веществами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

16 января мальчик девяти месяцев нашел в квартире запрещенные вещества и употребил их. Младенца направили в больницу, сейчас он под наблюдением врачей, уточняет "Подмосковье сегодня".

По факту произошедшего была проведена проверка и возбуждено дело. В настоящий момент специалисты уже допросили свидетелей.