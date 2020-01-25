Телеведущий выразил свой взгляд на Россию со стороны

Владимир Познер, говоря о том, как РФ выглядит на фоне других государств, в которых ему приходилось бывать, заявил, что в стране есть "много уродливого". Такие слова не понравились интернет-пользователям.

"Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: "Мы боремся за 85-е место с Челябинском" – когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома", – цитирует телеведущего сайт "Познер. Online".

Он добавил, что создать в стране более удобные условия для жизни тяжело, потому что государство очень большое, но богатства России это позволяют сделать. Впрочем, известный журналист отметил, что Россия – красивая страна. Несмотря на встречающееся однообразие из-за больших расстояний, наша природа необыкновенная.

Читатели РИА Новостей неоднозначно восприняли слова Познера.

"Если Владимир покинет пределы страны, то уродливого станет меньше", "В промышленных городах Китая и Индии не был? Сгоняй туда для сравнения! Урал покажется сказкой!", "Пусть про Париж расскажет,где грязь повсюду и вонь", "А Сан-Франциско реально утопает в фекалиях и бездомных,что там уже ЧП впору вводить", "Зато Познеру хорошо дышится за бугром, туда тебе и дорожка", "Если каждый человек начнет меньше болтать а больше делать, тогда и жизнь станет проще и лучше, сам Познер для улучшения жизни в России ничего не сделал, не школы не построил, не сады, мусор не убрал, одна болтовня, ежал бы он лучше в свою Францию и болтал бы про нее, там кстати тоже жизнь не рай, и своих проблем хватает, как и везде", "Много уродливого я вижу в самом Познере", "Самое парадоксальное в том, что об уродливости говорит сам уродливый неандерталец!" – разразились россияне.