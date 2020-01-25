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Заявивший об уродстве в стране Познер взбесил россиян

Заявивший об уродстве в стране Познер взбесил россиян
Владимир Познер. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий выразил свой взгляд на Россию со стороны

Владимир Познер, говоря о том, как РФ выглядит на фоне других государств, в которых ему приходилось бывать, заявил, что в стране есть "много уродливого". Такие слова не понравились интернет-пользователям.

"Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: "Мы боремся за 85-е место с Челябинском" – когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома", – цитирует телеведущего сайт "Познер. Online".

Он добавил, что создать в стране более удобные условия для жизни тяжело, потому что государство очень большое, но богатства России это позволяют сделать. Впрочем, известный журналист отметил, что Россия – красивая страна. Несмотря на встречающееся однообразие из-за больших расстояний, наша природа необыкновенная.

Читатели РИА Новостей неоднозначно восприняли слова Познера.

"Если Владимир покинет пределы страны, то уродливого станет меньше", "В промышленных городах Китая и Индии не был? Сгоняй туда для сравнения! Урал покажется сказкой!", "Пусть про Париж расскажет,где грязь повсюду и вонь", "А Сан-Франциско реально утопает в фекалиях и бездомных,что там уже ЧП впору вводить", "Зато Познеру хорошо дышится за бугром, туда тебе и дорожка", "Если каждый человек начнет меньше болтать а больше делать, тогда и жизнь станет проще и лучше, сам Познер для улучшения жизни в России ничего не сделал, не школы не построил, не сады, мусор не убрал, одна болтовня, ежал бы он лучше в свою Францию и болтал бы про нее, там кстати тоже жизнь не рай, и своих проблем хватает, как и везде", "Много уродливого я вижу в самом Познере", "Самое парадоксальное в том, что об уродливости говорит сам уродливый неандерталец!" – разразились россияне. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Неважно, как в других странах. Важно как у нас. И тут к сожалению он прав.
Гость
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Конечно не приятно такое слышать но Познер прав, в наших городах много аварийных домов которые нужно ремонтировать, в квартирах течёт крыша то ещё чтото, а власти не до этих бытовых дел, например в той же Норвегии где Познер побывал, в какой бы город ты не поехал везде по всей стране ты ненайдёшь таких домов, зданий которые не ухоженны, у них по сравнению с Россией нет такой большой внутренней миграции, там где ты живёшь тебе государство помогает всем не обходимым, а у нас со всей страны едут в Москву. Поэтому Познер правильно и называет вещи своими именами а мы обижаемся в место того что бы подумать почему он так считает !
Гость
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просто удивительно,так ему плохо в россии а вцепился в нее как клещ,как и его родственники в кипе из ухомацы,все им плохо но живут лучше многих.без бутерброда с черной икоркой день не начинают в россии
еврей,чемодан-вокзал-украина
злой кот
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поддерживаю познера
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