Три сверхмощные магнитные бури обрушатся на Землю в феврале
Второй месяц зимы омрачится сразу несколькими магнитными бурями. Действие первой солнечной активности люди будут ощущать вплоть до 6 числа.
Как предупреждают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА, метеозависимые граждане могут почувствовать сильное недомогание в эти дни. При этом вспышки на Солнце будут происходить в течение всего месяца с небольшой периодичностью. Мощный удар будет 10 и 11 февраля, пишет портал "Факты". У людей может начаться бессонница, головные боли и скачки давления.
В конце месяца 28 и 29 февраля также ожидаются магнитные бури. Небольшие вспышки прогнозируются еще 23 и 24 числа. Как передает портал Today.ua, чтобы избежать проблем со здоровьем в период солнечной активности, стоит не нагружать себя чрезмерной физической нагрузкой, избегать стрессовых ситуаций и соблюдать правильный рацион питания.
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