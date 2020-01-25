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Три сверхмощные магнитные бури обрушатся на Землю в феврале

Три сверхмощные магнитные бури обрушатся на Землю в феврале
Фото: z03/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Первая вспышка ожидается со 2 по 4 февраля

Второй месяц зимы омрачится сразу несколькими магнитными бурями. Действие первой солнечной активности люди будут ощущать вплоть до 6 числа.

Как предупреждают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА, метеозависимые граждане могут почувствовать сильное недомогание в эти дни. При этом вспышки на Солнце будут происходить в течение всего месяца с небольшой периодичностью. Мощный удар будет 10 и 11 февраля, пишет портал "Факты". У людей может начаться бессонница, головные боли и скачки давления.

В конце месяца 28 и 29 февраля также ожидаются магнитные бури. Небольшие вспышки прогнозируются еще 23 и 24 числа. Как передает портал Today.ua, чтобы избежать проблем со здоровьем в период солнечной активности, стоит не нагружать себя чрезмерной физической нагрузкой, избегать стрессовых ситуаций и соблюдать правильный рацион питания. 

Полина ИВАНОВА

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