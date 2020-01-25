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Колония роботов: раскрыта главная загадка Марса

Колония роботов: раскрыта главная загадка Марса
Фото: World History Archive/www.globallookpress.com
Красная планета использовалась, как источник ресурсов

В Сети можно найти множество снимков, которые, по мнению консипрологов, доказывают, что Марс когда-то был обитаем. Например, на существование там некогда высокоразвитой цивилизации указывают следы жизнедеятельности, связанные с ресурсами и "культовыми практиками". Об этом говорят уфологии.

Автор блога "Оно" на Яндекс.Дзене опубликовал фото, которые, по его мнению, доказывают, что на Красной планете есть канальцы, использовавшиеся для отведения воды из водохранилищ. Впрочем, найти кадры, на которых можно было бы увидеть жилища марсиан или элементы быта, не удается, отмечает конспиролог. Курганы и другие мегалитические сооружения были лишь складами. А человечество во время контактов с пришельцами лишь переняло внешнюю форму марсианских сооружений для своих религиозных обрядов.

Все это легко объясняется. Уфолог считает, что Красная планета была населена лишь роботами и использовалась, как "колония по добыче ресурсов и перевалочная базы для транспортировки добытого в Солнечной системе сырья, в другие отдаленные части Вселенной". 

Полина ИВАНОВА

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