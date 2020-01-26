Ряд продуктов поможет продлить молодость и избежать ранних морщин и хрупких костей

Чем хуже выработка коллагена в организме, тем быстрее подступает старость. Признаки проявляются в первую очередь на коже. Страдают и кости, становящиеся более хрупкими, и мышцы. Чтобы замедлить старение, включите в свой рацион ряд доступных продуктов.

Для продления молодости ученые советуют есть вареную курицу. Полезны также апельсины, бобовые, морковь, курага, которые содержат витамин С и антиоксиданты. Они не дают коллагену слишком быстро распадаться в организме.

Ускоряют старение алкоголь, стресс, курение и пристрастие к вредной пище, пишет Times Now.

Ранее "Утро" писало о забирающих молодость продуктах.