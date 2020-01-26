Он ушел из жизни в воскресенье

СМИ сообщают о смерти протоиерея Всеволода Чаплина. Печальная новость появилась в воскресенье, 26 января. Чаплину был 51 год. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на прихожан.

Информацию о смерти настоятеля подтвердили в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот, передает телеграм-канал "Подъем".

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