Независимость российской правовой системы гарантирует Верховный суд
В спорах о конституционных поправках, затрагивающих судебную систему страны, в последние дни ломается немало копий, приводятся существенные аргументы в пользу смещения выработанной системы сдержек и противовесов. Однако за такими дискуссиями об изменениях повязки на глазах Фемиды, похоже, не до конца учитывается фактор авторитета и влияния бессменного председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.
За долгие годы руководства судебной системой России Вячеслав Михайлович доказал свою приоритетную роль как гаранта стабильности и единственно возможной формы независимости этой конструкции. Конечно, Вячеслав Лебедев, как и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, не вошел в состав комиссии по внесению поправок в действующую Конституцию, хотя этим столпам отечественной Фемиды явно было что сказать по вопросам судебных изменений. Однако даже несмотря на формальное отсутствие в "комиссионном списке" голос Лебедева хорошо слышен сегодня далеко за пределами судебной системы.
В прошлом году срок полномочий Вячеслава Лебедева на посту главы ВС РФ был в очередной раз продлен, а в позапрошлом году президент наградил Вячеслава Михайловича орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени "за выдающиеся достижения в развитии российской государственности и совершенствовании судебной системы". Это означает полное и безграничное президентское доверие председателю Верховного суда, который многократно на деле доказал как свою незаменимость, так и исключительную роль в государственной конструкции страны.
Вячеслав Лебедев возглавляет судебную систему РФ с 1989 г., с горбачевской перестройки, являясь на сегодня самым почетным старожилом административно-политического олимпа. Его непременное переназначение при всех сменявшихся президентах подчеркивает консенсусность фигуры этого топ-менеджера российской Фемиды, который в самые ответственные периоды истории страны оставался гарантом стабильности и суверенитета правовой модели.
Вячеслав Михайлович стоял у истоков формирования судебной системы России, под его руководством продолжает реализовываться начатая им судебная реформа, ставшая важнейшим условием поступательного развития страны. По масштабу и значению осуществленных преобразований в судебной сфере Вячеслава Лебедева не зря сравнивают с императором Александром II, разработавшим и осуществившим судебную реформу 1864 года.
Особой заслугой Лебедева стала гуманизация судебной практики, открытость и прозрачность судебной системы, ее полная информатизация и, конечно, возросшее доверие россиян к суверенной Фемиде с незыблемой независимостью судей. В январском послании Федеральному собранию президент отметил рост авторитета судебной системы, подчеркнув, что "справедливость и моральное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России имели первостепенное значение". А по оценке сопредседателя комиссии по внесению поправок в Конституцию РФ сенатора Андрея Клишаса, Верховный суд РФ сегодня – "это самый прогрессивный, независимый и профессиональный суд в системе судов общей юрисдикции, и огромная заслуга в этом принадлежит Вячеславу Лебедеву".
Вячеславу Михайловичу за более чем 30-летнюю историю руководства российской Фемидой удалось добиться реально незаурядных показателей, но главное – обеспечить эффективность и независимость системы. Суд в России при Лебедеве стал скорым, правым и справедливым. При этом судебная реформа под водительством председателя ВС РФ Лебедева продолжается, и впереди еще много инноваций, которых требует меняющееся время.
При этом, как надо отметить, Вячеслав Михайлович всегда был противником поспешных решений о тех или иных технических изменениях системы, вызываемых сиюминутной политической целесообразностью, отмечает REGNUM. Не зря председатель Верховного суда России Лебедев часто произносит свою любимую народную поговорку о рисках выплеснуть вместе с водой ребенка. Эта истина в полной мере относится и к нынешней ситуации, когда страна в очередной раз оказалась на сложном распутье перед принятием важных решений. Российская Фемида на сегодняшний день, как отмечают эксперты, действительно прочно сбалансирована, независима и эффективна, чтобы пытаться вносить в эту выстроенную модель непродуманные коррективы.
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