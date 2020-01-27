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Звезда "Гусарской баллады" попала в больницу

Народная артистка РСФСР находится в терапевтическом отделении под присмотром медиков

Ларису Голубкину доставили в одну из московских больниц с подозрением на гипертонию.

По информации телеграм-канала Mash, сейчас вдова актера Андрея Миронова находится в терапевтическом отделении под постоянным наблюдением врачей. 

Сергей САЗОНОВ

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