Мужчина не хотел содержать своего ребенка

Житель Курской области задолжал 800 тыс рублей по алиментам. Россиянин не приходил в отдел судебных приставов, а по месту жительства не проживал. Тогда Федеральная служба судебных приставов решила разыскать злостного неплательщика.

Как говорится в заявлении ведомства, приставы подозревали, что мужчина находится в Дзержинске Московской области. Однако по нужному адресу дверь сотрудникам службы открыла женщина, напоминающая неплательщика.

Приставы приняли ее за родственницу, но быстро поняли, что перед ними должник, который сменил пол и паспорт. Впрочем, теперь россиянину не отвертеться от уплаты алиментов.