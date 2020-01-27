Женщина продавала ребенка через соцсети

Жительница Ставропольского края опубликовала в Интернете объявление о продаже своего новорожденного ребенка, чью жизнь она оценила в 440 тыс рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как говорится в заявлении, женщину сдала правоохранительным органам неравнодушная местная жительница, которая увидела это объявление. Во время подставной продажи полиция задержала мать, против которой возбудили уголовное дело. Как пишет портал URA.RU, малышку на время отправили в больницу.