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На базе нового пресс-центра Медиагруппы "Патриот" открыта школа для журналистов и блогеров

На базе нового пресс-центра Медиагруппы "Патриот" открыта школа для журналистов и блогеров
Кадр youtube.com
К участию приглашаются сотрудники СМИ разной направленности и политических взглядов

Медиагруппа "Патриот" запустила работу пресс-центра. Почти каждый день там будут проходить мероприятия: от обсуждений и презентаций до конференций и дискуссий. В качестве участников приглашаются журналисты из СМИ разной направленности и политических взглядов, передает РИА ФАН. 

С графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте Медиагруппы. Он расписан на месяц вперед. С заявками на участие и предложениями можно обратиться по указанному на сайте электронному адресу. Также все желающие смогут записаться на обучение в школы для журналистов и блогеров, созданные на базе пресс-центра.  

"Здесь будет проходить большое количество программ, конференций, конкурсов, направленных на поддержку патриотических сил России, в том числе, мы будем разбирать многие вопросы истории", – рассказал руководитель Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.  

Он также напомнил слова президента Владимира Путина о необходимости восстановления истории Великой Отечественной войны. Медиагруппа будет уделять особое внимание историческим вопросам.  

Отдел информации

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