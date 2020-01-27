К участию приглашаются сотрудники СМИ разной направленности и политических взглядов

Медиагруппа "Патриот" запустила работу пресс-центра. Почти каждый день там будут проходить мероприятия: от обсуждений и презентаций до конференций и дискуссий. В качестве участников приглашаются журналисты из СМИ разной направленности и политических взглядов, передает РИА ФАН.

С графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте Медиагруппы. Он расписан на месяц вперед. С заявками на участие и предложениями можно обратиться по указанному на сайте электронному адресу. Также все желающие смогут записаться на обучение в школы для журналистов и блогеров, созданные на базе пресс-центра.

"Здесь будет проходить большое количество программ, конференций, конкурсов, направленных на поддержку патриотических сил России, в том числе, мы будем разбирать многие вопросы истории", – рассказал руководитель Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

Он также напомнил слова президента Владимира Путина о необходимости восстановления истории Великой Отечественной войны. Медиагруппа будет уделять особое внимание историческим вопросам.