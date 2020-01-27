Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россиянка села за руль вместо уснувшего таксиста

Женщина не захотела ждать новую машину

Жительница Подмосковья вызвала такси, чтобы добраться из столицы домой. Женщине с двумя детьми удалось сесть в машину лишь с третьей попытки, однако водитель по дороге уснул. Об этом россиянка рассказала в Facebook.

Россиянка разбудила водителя, но тот лишь оправдывался. Служба поддержки не ответила женщине, которая не хотела ждать новое такси. Поэтому, как говорится в ее сообщении, опубликованном в группе "Синие ведерки", она решила проблему сама.

"В итоге я села за руль и повезла нас домой. Водитель обрадовался и на переднем пассажирском снова уснул. Разумеется, платить за поездку я не стала", – цитирует россиянку интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

"А как же взносы": над россиянами нависла угроза изгнания из ПАСЕ

Делегаты 5 стран оспорили возвращение нашей делегации в организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей