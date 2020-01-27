Женщина не захотела ждать новую машину

Жительница Подмосковья вызвала такси, чтобы добраться из столицы домой. Женщине с двумя детьми удалось сесть в машину лишь с третьей попытки, однако водитель по дороге уснул. Об этом россиянка рассказала в Facebook.

Россиянка разбудила водителя, но тот лишь оправдывался. Служба поддержки не ответила женщине, которая не хотела ждать новое такси. Поэтому, как говорится в ее сообщении, опубликованном в группе "Синие ведерки", она решила проблему сама.

"В итоге я села за руль и повезла нас домой. Водитель обрадовался и на переднем пассажирском снова уснул. Разумеется, платить за поездку я не стала", – цитирует россиянку интернет-портал "Подмосковье сегодня".