Москвичи выступили против уничтожения Березовой аллеи

Жители столицы требуют сохранить последнюю зеленую зону Левобережного района

Москвичи бьют тревогу. На севере столицы вырубают березовую аллею – небольшой парк, расположенный между улицами Фестивальная и Беломорская. Этот зеленый оазис – один из последних в некогда уютном районе. Но за последние годы жители Левобережного лишились большинства мест отдыха и единения с природой. На месте зеленых насаждений выросли каменные джунгли – комплекс "Фестиваль парк" с 40-этажными высотками.

На этом застройщик АО "Центр-Инвест" не остановился: подготовил проект жилого высотного комплекса по соседству – "Фестиваль Парк 2" - и уже начал расчищать площадку для строительства. Особое возмущение жителей вызывает тот факт, что "хотя разрешения на эту стройку еще нет, уже выдан порубочный билет на прилегающую территорию, согласно которому вырубке подлежат более 200 деревьев – по словам рабочих, для прокладки коммуникаций", сообщает портал "Активатика".

Письма в Управу, обращения к местным депутатам ничего не дают, жалуются граждане. Везде только обещают "разобраться". А деревья тем временем пилят.

Последней надеждой москвичей остается мэр Москвы Сергей Собянин. На его имя составлена петиция, в которой жители просят остановить вырубку деревьев и пересмотреть план застройщика, согласно которому "половина парка будет занята сорокаэтажными монстрами, а вторая половина его будет находится в их тени, что полностью убьет уют этого места (хотя казалось бы, куда уже дальше)". Петицию подписали уже более 2400 человек.

Активисты указывают, что многое уже утеряно безвозвратно – деревья, в тени которых прогуливались несколько поколений местных жителей, уже валяются на земле. Никакие "компенсирующие посадки" кустов и низкорослых рябин ситуацию не исправят и березовую аллею не вернут. Но есть шанс спасти хотя бы то, что осталось:

"Надо добиться пересмотра проекта проводки теплосетей! Чтоб ограничились хотя бы одной стороной аллеи, где уже все срубили", - предлагает в телеграм-канале "Спасем Березовую аллею" Ирина.

Пока же люди готовы закрывать деревья буквально собственными телами.

"Приковывайтесь к деревьям цепями, если таковые желающие найдутся. Пока толпа будет митинговать возле управы, они спокойно будут продолжать пилить дальше"

"Кто дома, выходите!!!!"

"Без всего района невозможно бороться"

"Бороться надо всегда"

– пишут граждане в соцсетях. Они решительно настроены отстаивать свой район, но верят, что власти города, которые так много сделали для благоустройства центра Москвы, вспомнят, что и на окраинах живут люди, с интересами которых нужно считаться.