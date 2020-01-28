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Оставивший детей в Шереметьеве отец оправдался

Мужчина попросил прощения у своих сыновей

Россиян, который бросил детей в аэропорту Шереметьево, признался, что проявил слабость и испугался. Видео с покаянием мужчины появилось на Youtube-канале СК РФ.

Житель Хабаровского края отметил, что, оставляя сыновей, был уверен в том, что им ничего не угрожает в аэропорту. Он хотел найти работу и вернуться за ними, так как любит их.

Как передает "Пятый канал", россиянин попросил определить ребят в приют, а не отдавать их матери. 

Как напоминает издание "Комсомольская правда", двух мальчиков нашли сотрудники аэропорта 26 января с запиской, в которой отец просил не разлучать детей. 

Полина ИВАНОВА

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