В электронный документ встроят чип со всей информацией о владельце

В России в ближайшем будущем появятся новые паспорта. Об этом рассказала генерал-майор полиции Валентина Казакова.

По ее словам, на карточке, похожей на банковскую, будет фотография человека, фамилия, имя и отчество, дата и место рождения. Данные будут дублироваться на чипе, который, например, сейчас вшивают в загранпаспорт.

В электронном устройстве также будут храниться отпечатки пальцев гражданина, информация о месте жительстве, СНИЛС и даже, возможно, водительские права. Переход на новое удостоверение личности будет плавным, отметила Казакова в интервью "Известиям", а его срок пока не определили.