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Россия перейдет на паспорта размером с банковскую карту

В электронный документ встроят чип со всей информацией о владельце

В России в ближайшем будущем появятся новые паспорта. Об этом рассказала генерал-майор полиции Валентина Казакова. 

По ее словам, на карточке, похожей на банковскую, будет фотография человека, фамилия, имя и отчество, дата и место рождения. Данные будут дублироваться на чипе, который, например, сейчас вшивают в загранпаспорт. 

В электронном устройстве также будут храниться отпечатки пальцев гражданина, информация о месте жительстве, СНИЛС и даже, возможно, водительские права. Переход на новое удостоверение личности будет плавным, отметила Казакова в интервью "Известиям", а его срок пока не определили. 

Полина ИВАНОВА

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