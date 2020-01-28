Женщины вцепились друг другу в волосы

Жительницы Видного не поделили место в маршрутке. Одна из них заняла его своей сумкой, что не понравилось другой. Возмущенная пассажирка устроила скандал, закончившийся дракой.

Как рассказала свидетельница, маршрутка была полупустой. После того, как водитель не отреагировал на требование взять с россиянки двойную плату, пассажирки вцепились друг другу в волосы.

Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", интернет-пользователи возмутились, что мужчины не разняли россиянок.