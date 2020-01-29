Им пришлось организовать все самим

Во время церемонии прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным, которое проходит на Троекуровском кладбище, бывший замминистра иностранных дел Федор Шелов-Коведяев рассказал, что официальные структуры отказали в помощи с организацией похорон покойного.

Как передает "Московский комсомолец", с такой просьбой обращались близкие и друзья Чаплина, однако им не дали положительного ответа. В конечном счете всю церемонию пришлось организовать нескольким людям из числа ближайшего окружения протоиерея.

Как передает "Пятый канал", небольшой храм, в котором Чаплин руководил приходом, с самого утра заполнен людьми с траурными венками и цветами. Сюда пришли также политики, общественные деятели, некоторые чиновники и журналисты.