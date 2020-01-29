Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Близким Чаплина отказали в помощи с похоронами

Им пришлось организовать все самим

Во время церемонии прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным, которое проходит на Троекуровском кладбище, бывший замминистра иностранных дел Федор Шелов-Коведяев рассказал, что официальные структуры отказали в помощи с организацией похорон покойного. 

Как передает "Московский комсомолец", с такой просьбой обращались близкие и друзья Чаплина, однако им не дали положительного ответа. В конечном счете всю церемонию пришлось организовать нескольким людям из числа ближайшего окружения протоиерея. 

Как передает "Пятый канал", небольшой храм, в котором Чаплин руководил приходом, с самого утра заполнен людьми с траурными венками и цветами. Сюда пришли также политики, общественные деятели, некоторые чиновники и журналисты. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма

В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей