Останки исчезнувшего под Смоленском юноши нашли по всплывшим кроссовкам

Таинственная история с исчезновением Влада Бахова приняла неожиданный оборот. В лесу под Смоленском, где в апреле 2019 г. он пропал, нашли тело. Вероятно, это его останки, предположили в Следственном комитете России. Впрочем, находка вызвала лишь больше вопросов.

16-летний подросток пропал во время вечеринки с друзьями в лесу, Несколько месяцев его искали следователи и тысячи волонтеров, однако тело обнаружено всего в 1300 м от места того самого пикника, передает Life. Рядом с останками, которые, по данным Readovka, за это время покрылись мхом, нашли также мужские кроссовки. Они принадлежали пропавшему – родственники опознали обувь, сообщает СКР.

Почему тело нашли только сейчас – загадка. По словам спасателей, это место могли просто обходить во время поисков из-за болотистой местности, пишет телеканал "Царьград". В апреле, утверждают они, уровень воды был значительно выше, а сейчас, когда она ушла, всплывшие кроссовки указали на останки.

Впрочем, есть и другая версия: их могли подбросить к приезду московских следователей – местные не могли найти юношу более полугода, хотя некоторые считают, что и не пытались. Также предполагают, что на местоположение тела указал кто-то из участников пикника.

В Сети запустили флешмоб за честное расследование по делу о пропаже подростка, пишет Readovka. Ситуация взбудоражила общественность, к тому же некоторые подозревают, что в исчезновении и, возможно, смерти юноши виноваты его друзья – участники той самой вечеринки.

В рамках расследования будет проведена экспертиза, которая определит, принадлежит ли найденное тело Владу Бахову. Также будут выяснены обстоятельства смерти.