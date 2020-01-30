Удар по печени: в чем польза и вред растительного масла
Ложна любого растительного масла, будь то оливковое или подсолнечное, укрепит здоровье. Речь идет о нерафинировнном продукте.
Однако употреблять его можно исключительно в холодном виде. Впрочем, сильно нагревать не рекомендуется и рафинированное масло, иначе концерогены, которые выделяются при его нагревании, нанесут сокрушительный удар по печени. Также они бьют по слизистым и нервной системе.
Так, для подсолнечного масла опасной является температура выше 227° С, для оливкового – 243° С. Поэтому для максимальной термообработки блюд лучше использовать последнее.
Какое из масел полезнее, специалисты Роскачества назвать не взялись. По их мнению, оба образца заслуживают уважения. Если оливковое масло термоустойчивее, то подсолнечное включает больше полиненасыщенных жирных кислот – омега-3, омега-6 и омега-9.
"Омега-3 и в оливковом, и в подсолнечном масле содержится лишь в следовых количествах... Содержание омега-6 жирных кислот в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом от 4 до 20% – в зависимости от сорта оливок, условий произрастания растения и степени зрелости плодов", – заключили специалисты.
Омега-6 незаменимы для мозга, костей, волос, кожи и работы кровеносной системы. Еще одна важная для организма кислота – мононасыщенная омега-9. Она снижает холестерин и риск образования тромбов, тем самым предупреждая инфаркты с инсультами. Вот ее больше содержится в оливковом масле – 77%, тогда как в подсолнечном всего 16%.
При этом преимущества продукта, получаемого из плодов оливы, слегка преувеличены, уверяют эксперты. В конкурсе на звание "эликсир здоровья" победила ничья.
Чтобы сохранить полезные качества масла, открытую упаковку следует хранить в холодильнике, не начатую – в темном месте.
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