За языком придется следить всем

Президент России Владимир Путин поручил администрации Кремля проработать вопрос об усилении ответственности за оскорбления, а также усовершенствовать механизмы опровержения. Об этом говорится на сайте Кремля.

Как уточняет ИА "FlashNord", соответствующее поручение президент дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также встречи с уполномоченными по правам человека. Тогда Владимир Путин согласился с с критикой чиновников, которые хамят и оскорбляют людей.

Теперь до 1 июля этого года Генпрокуратура, Роскомнадзор и Верховный суд "проанализируют судебную практику по делам о защите чести и достоинства "в связи с распространением в интернете информации, порочащей честь и достоинство граждан".

Изменения могут коснуться всех – то есть чиновников, граждан и средств массовой информации. Так, в прошлом году Госдума приняла закон о штрафах за "фейковые новости".



