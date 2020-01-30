Стражи порядка раскрыли схему преступления злоумышленников

Правоохранительные органы задержали банду, которая изготавливала дубликаты ключей от банковских ячеек и похищала из них крупные суммы денег. Об этом сообщили в МВД России.

Как передает "Подмосковье сегодня", во время обысков, которые прошли по местам их проживания в Москве и Екатеринбурге, были изъяты 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей.

В банду злоумышленников вошли жители Свердловской области. Они взяли в аренду несколько ячеек, используя при этом поддельные документы. В момент, когда сотрудник банка выходил из депозитария, при помощи пластилина они снимали слепки ключей и делали дубликаты.