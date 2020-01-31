"Созвездие перепелок" зажгут на катке ВДНХ
Самый большой каток Европы на ВДНХ и благотворительный фонд "Линия жизни" 2 февраля представят на льду совместный проект "Созвездие перепелок" с участием звезд ТВ, спорта, шоу-бизнеса. Вечером вместе с гостями все они выйдут на лед, чтобы оказать помощь тяжелобольным Максиму и Виктории Перепелицам, подопечным фонда "Линия жизни".
Гостей праздника ждет выступление Родиона Газманова, композитора Григория Гладкова, финалистки шоу "Один в один" Мари Карне, детского музыкального театра "ДоМиСолька", творческого дуэта аккордеонисток "ЛюбАня", саксофон-трио "Иван Плюс", писателя и психолога Натальи Толстой и других. Часть средств с каждого проданного на каток билета ВДНХ переводит в фонд на лечение брата и сестры.
На Зимнем празднике жизни катаются звезды фигурного катания из команды Нины Мозер – Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие вместе с апреля 2015 года. За это время они стали серебряными призерами на Олимпийских играх в Корее, бронзовыми призерами чемпионата мира 2019 г., а также трехкратным призерами российского чемпионата. Весь вечер на льду инструкторы из MOZERTEAM, которые помогут освоить базовые элементы фигурного катания. Они проведут мастер-классы для всех желающих.
К фигуристам присоединятся звезды циркового искусства, народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные и другие знаменитые гости. Ведущим мероприятия станет актер дубляжа, конферансье, телеведущий и официальный голос канала "Матч-ТВ" Майк Айсмэн.
Каждому пришедшему на вечерний каток организаторы вручат светоотражающие стикеры в виде птичек. Их можно легко наклеить на одежду и получить на них звездные автографы прямо на льду.
В празднике примут участие и главные герои – Максим и Вика Перепелицы. В финале доброй акции на катке ВДНХ брата и сестру звездные гости прокатят по всему периметру катка. Часть средств от воскресных катаний будет передана в фонд "Линия жизни" на проведения лечения нашим подопечным – героям нашего праздника.
Зимний праздник жизни "Созвездие перепелок" стартует на катке ВДНХ в 18:00 и продлится до 20:00. После этого праздничное катание продолжится в обычном режиме воскресного вечера.
Нам помогают волонтеры Колледжа связи № 54 имени. П.М. Вострухина. Информационные партнеры: "Авторадио", информационное агентство Infox.ru, развлекательный журнал Time Out, интернет-газета "Yтро.ру", журнал "Миллионер" и онлайн-издание об образовании и воспитании детей "Мел".
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