Стрелкова назвали врагом России за циничный комментарий о погибшем в Ливии добровольце
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) оскорбил память погибшего в Ливии русского добровольца Владимира Скопинова. Аналитик Алексей Филиппов назвал комментарий бывшего командира ополчения плевком в сторону всех русских воинов, включая добровольцев ЧВК "Вагнера", с которыми СМИ связывают Скопинова, и попыткой привлечь к себе внимание западных фондов.
О гибели бойца сообщили на странице группы "ВКонтакте" "Имперский Легион", принадлежащей одному из добровольческих отрядов Донбасса, где воевал Скопинов. Гиркин позволил себе язвительный комментарий, написав следующее: "В чем доблесть сложить свою голову за арабов против арабов у черта на куличках накануне всероссийской смуты, когда потребуется каждый русский идейный боец? Ни чести, ни славы, ни доблести…только сожаление".
У пользователей соцсети вызвали сожаление взгляды Стрелкова. Ведь кому, как ни ему знать о подвигах добровольцев, в 2014 году уехавших на Донбасс защищать мирных жителей от украинских солдат. Поэтому утверждение, что у этих людей нет чести и доблести, – неправда.
Достаточно вспомнить опубликованное в 2018 году на портале "Антимайдан" письмо Александра Чепишко, погибшего в боях за Луганский аэропорт в 2014 году. В нем доброволец рассказал о мотивах, заставивших его принять волевое решение.
"Мы не смогли сидеть сложа руки. Вы нас сами воспитали так (с братом – прим. ред.), что жить нужно правильно, по совести. Объясни маме, почему так все получилось! Пусть она знает, что мы поехали защищать людей, тех, кому нужна наша помощь. Я не мог спать по ночам. Я не мог сидеть и причитать: "Как же это плохо и неправильно!". Для чего наши деды и отцы погибали на войне? Для того, чтобы их дети и внуки жили в мире! Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верим, чем дорожим и что любим", – написал он отцу за насколько дней до гибели.
Александр Чепишко, Владимир Скопинов и многие другие, включая Стрелкова, отправились в ЛДНР именно с этими мотивами. Те же идеи привели добровольцев на Ближний Восток, где к 2015 году запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация ИГИЛ оккупировала большую часть Сирии и стала одной из самых серьезных угроз международной безопасности. По версии некоторых источников, после разгрома боевиков в САР некоторые добровольцы отправились защищать людей в другие "горячие точки", в том числе в Ливию.
Циничный комментарий Стрелкова раскритиковал политический аналитик Алексей Филиппов, заявив в интервью "Правде.ру", что люди, позволяющие себе подобные высказывания, автоматически встают на сторону врагов России. Пытаясь дискредитировать РФ и выдумывая всяких "наемников" и "войны арабов против арабов", Стрелков плюет в лицо всем, кто борется с терроризмом, добавил эксперт.
"Какие там арабы? Уничтожал террористов, которые грозили России и всему миру терактами? Защищал людей? Какие тут могут быть проблемы? Стрелков просто понимает, что он давно уже никому не нужен, вот и пытается обратить на себя внимание западных фондов. Все, кто пытается очернить наших воинов, наших защитников, – заслуживают исключительно забвения. Их комментарии в интернете забудутся на следующий день, а победы России останутся в истории. Она все расставит на свои места", – объяснил Алексей Филиппов.
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