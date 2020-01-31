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В Москве за взятку задержан полковник МВД

Силовику мзду принес вор в законе

По обвинению в вымогательстве 25 млн руб арестованзамначальника управления по расследованию резонансных дел ГУУР МВД России, полковник Евгений Кузин.

Также под арест угодил экс-сотрудник ФСБ Игорь Фролов, которому суд вменяет посредничество во взятке в особо крупном размере.

Обоих заключили под стражу до 29 марта.

По информации издания "Лента.ру", якобы Кузин пытался получить мзду от вора в законе Дмитрия Чантурии (Мирон), который хотел добиться прекращения в отношении него проверки по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Также по этому делу проходит замруководителя отдела по борьбе с тяжкими имущественными преступлениями, совершенными в составе группы, ГУУР МВД России Олег Огаев. Его тоже обвиняют во взяточничестве.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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