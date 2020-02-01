Закон распространяется только на тех, кто решил перейти на электронные трудовые книжки

Министерство труда России опровергло сообщения о том, что с 1 февраля в России изменились правила увольнения с работы. В пресс-службе ведомства отметили, что закон распространяется на тех, кто выбрал переход на электронную трудовую книжку, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее СМИ передавали, что 1 февраля, в субботу, вступил в силу закон, который отменяющий прежние правила увольнения работников предприятий. Сообщалось, что в последний рабочий день человеку вместе с другими документами будут выдавать справку о его трудовой деятельности. В нем будут указаны сведения о приеме на работу, увольнении и различного рода перестановках.