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Приметы на 1 января: что нельзя делать в Макарьев день

Приметы на 1 января: что нельзя делать в Макарьев день
Фото: www.pixabay.com
Православные в эту субботу чтят память святого Макария Великого

Наши предки верили, что 1 февраля погода укажет на то, какой будет весна. Чем яснее в этот день небо, тем раньше придет тепло. При этом существовали и запреты на этот день. 

Например, категорически не рекомендуется работать, носить одежду черного цвета, стричь волосы и сквернословить, пишет портал "PRO Город". Все эти действия вызову несчастье, как считалось в народе. 

Существует несколько поверий, связанных с 1 февраля. Считало, что если в этот день забросить все поленья в печь, то это принесет богатство в дом. Переступая порог, суеверные люди произносили фразу: "Из дома иду барином, а в дом вернусь боярином". Это, согласно поверьям, помогало укрепить тело и разум.

На Макарьев день было распространено растапливание самовара с помощью валенка, который после этого якобы приобретал целебные свойства. Праздник как правило отмечали в кругу друзей за чашкой чая. 

Сергей САЗОНОВ

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