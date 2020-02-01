При этом она не повлияет на продолжительность работы у современных россиян

С 1 февраля в России перестали действовать более 3,7 тысяч правовых актов Советского Союза и РСФСР. В числе таких документ декрет о восьмичасовом рабочем дней, передает РИА "Новости".

В правительстве при этом пояснили, что отмена советского декрета не повлияет на его продолжительность у современных россиян, так как она устанавливается Трудовым кодексом. Также среди утративших силу юридических актов значатся чеканка золотых червонцев и условия труда домработниц.

О планах властей отменить советские законы стало известно еще в сентябре. Поручение об этом подписал тогдашний председатель правительства Дмитрий Медведев.