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Россиянам отменили советский восьмичасовой рабочий день

При этом она не повлияет на продолжительность работы у современных россиян

С 1 февраля в России перестали действовать более 3,7 тысяч правовых актов Советского Союза и РСФСР. В числе таких документ декрет о восьмичасовом рабочем дней, передает РИА "Новости"

В правительстве при этом пояснили, что отмена советского декрета не повлияет на его продолжительность у современных россиян, так как она устанавливается Трудовым кодексом. Также среди утративших силу юридических актов значатся чеканка золотых червонцев и условия труда домработниц. 

О планах властей отменить советские законы стало известно еще в сентябре. Поручение об этом подписал тогдашний председатель правительства Дмитрий Медведев. 

Сергей САЗОНОВ

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